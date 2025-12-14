Wird jedes Jahr besser: So war das dritte Weihnachtssingen in der Red Bull Arena!

Leipzig - Auch wenn der Schnee aktuell noch fehlt wurde am Sonntagabend in der Red Bull Arena alles dafür getan, für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Die 3. Auflage des Leipziger Weihnachtssingens machte richtig viel Spaß, weil es eben vor allen Dingen um das Singen selbst ging.

Weihnachtliche Stimmung in der Red Bull Arena: Die 3. Auflage des Leipziger Weihnachtssingens machte richtig Spaß. © TAG24

So starteten die Gewandhaus-Chöre direkt mit ein paar Klassikern. "O du Fröhliche" und "In der Weihnachtsbäckerei" wurde von den Zuschauern erwartet gut angenommen.

Auf den Videotafeln wurden die Songtexte sicherheitshalber trotzdem gut lesbar eingeblendet, sodass auch jeder zum Mitsingen bereit war.

Nachdem die ersten Lieder geträllert wurden, wurde Ex-RB-Leipzig-Star Dominik Kaiser (37) auf die Bühne geholt, um ein paar Worte zur laufenden Saison der Rasenballer zu sagen. Das klappte deutlich besser als der Lustlos-Auftritt mancher Spieler bei den ersten beiden Auflagen des Weihnachtssingens.

Was auch richtig gut passte: Waren bei der ersten Auflage noch große Teile des Runds für Zuschauer gesperrt, wurden inzwischen alle Blöcke für Weihnachtsfans geöffnet. So klangen Songs wie "Last Christmas" gleich noch besser, weil überall in der Red Bull Arena mitgesungen wurde. Insgesamt fanden 37.306 Zuschauer am Sonntag den Weg ins Stadion - Rekord!

Magischster Moment des Abends: Beim Lied "Sind die Lichter angezündet" nahm der Großteil der Zuschauer das Handylicht zur Hand. Das sorgte für eine fantastische Atmosphäre und sah auch optisch toll aus.