Ein stiller 15-Minuten-Abschied bei RB Leipzig?

Leipzig - Beim 1:0-Auftakterfolg gegen den VfL Bochum wurde Yussuf Poulsen (30) in der 75. Minute für Benjamin Sesko (21) eingewechselt. Absolut nichts Ungewöhnliches will man meinen. Doch es könnte wohl sein, dass dieser Wechsel zum letzten Mal so vollzogen wurde.