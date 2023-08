Einer sollte eigentlich noch kommen: Was passiert jetzt bei RB Leipzig?

Leipzig - Nach dem Gewinn des Supercups am vergangenen Samstag beim Spiel gegen den FC Bayern München (3:0) erwartet RB Leipzigs Coach Marco Rose (46) seine Sieger am Dienstagnachmittag zum Training am Cottaweg. Beim Bundesligaauftakt am Samstag bei Bayer 04 Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) wird sich zeigen, wie weit sein Team wirklich ist.