EM-Fahrer muss sich entscheiden! RB Leipzig setzt offenbar Frist für Vertrags-Verlängerung

Verlängert der 27-Jährige nicht, könnte er Leipzig im Sommer des nächsten Jahres ablösefrei verlassen. Das möchte der Verein verhindern und würde Henrichs bereits in der kommenden Transferperiode verkaufen, sollte man sich nicht einig werden.

Henrichs ist bereits seit Juli 2020 in Leipzig. Zunächst war der 14-malige Nationalspieler von der AS Monaco nur ausgeliehen, ehe eine feste Verpflichtung für 15 Millionen Euro erfolgte. Zum unumstrittenen Stammspieler stieg Henrichs allerdings erst in der vergangenen Saison auf.

Der 27-Jährige wurde am Donnerstag offiziell von Julian Nagelsmann (36) in den Kader für die EM im eigenen Land berufen. Gemeinsam mit Teamkollege David Raum (26) wird er nach Saisonende zur Nationalmannschaft reisen.

Erstmeldung von 10.46 Uhr, aktualisiert um 13.20 Uhr