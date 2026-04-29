Entscheidung schon am Samstag? RB Leipzig dem Ziel zum Greifen nahe

Leipzig - Unter optimalen Bedingungen konnte sich RB Leipzig am Dienstag beim Training auf die kommende Aufgabe in der Bundesliga vorbereiten. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) geht es zum schweren Auswärtsspiel zu Bayer Leverkusen .

Bei bestem Wetter konnten die Sachsen die Dienstags-Einheit absolvieren. Mit dabei waren auch Akteure, die zuletzt gefehlt haben. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Sachsen haben drei Spieltage vor dem Saisonende fünf Zähler Vorsprung auf Platz fünf. Ein Sieg reicht also, um die Champions League unter Dach und Fach zu bringen.

Da sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart am Samstag sogar noch die Punkte gegenseitig wegnehmen, scheint die Königsklasse für die Roten Bullen fast sicher.

Zumal Trainer Ole Werner (37) aktuell den Luxus hat, auf einen großen Teil seines Kaders bauen zu können.

Am Dienstag kehrten sogar ein paar Sorgenkinder zurück auf den Platz, wenn auch nur individuell. So konnte Castello Lukeba (23), der im Sommer als klarer Wechselkandidat gilt, große Teile des regulären Trainings nach seinen Adduktorenproblemen wieder mitmachen.

Nicolas Seiwald (24) und Willi Orban (33) agierten im Rahmen des Belastungsmanagements mit. Für David Raum (28) und Ezechiel Banzuzi (21) könnte es für Samstag sehr eng werden. Sie konnten aufgrund ihrer Problematiken nur gesondert trainieren.