Entscheidung schon am Samstag? RB Leipzig dem Ziel zum Greifen nahe

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RB Leipzig bereitet sich momentan auf das Spiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag vor. Ole Werner hat die meisten seiner Spieler an Bord.

Von Michi Heymann

Leipzig - Unter optimalen Bedingungen konnte sich RB Leipzig am Dienstag beim Training auf die kommende Aufgabe in der Bundesliga vorbereiten. Am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) geht es zum schweren Auswärtsspiel zu Bayer Leverkusen.

Bei bestem Wetter konnten die Sachsen die Dienstags-Einheit absolvieren. Mit dabei waren auch Akteure, die zuletzt gefehlt haben.
Bei bestem Wetter konnten die Sachsen die Dienstags-Einheit absolvieren. Mit dabei waren auch Akteure, die zuletzt gefehlt haben.  © Picture Point / Roger Petzsche

Die Sachsen haben drei Spieltage vor dem Saisonende fünf Zähler Vorsprung auf Platz fünf. Ein Sieg reicht also, um die Champions League unter Dach und Fach zu bringen.

Da sich die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart am Samstag sogar noch die Punkte gegenseitig wegnehmen, scheint die Königsklasse für die Roten Bullen fast sicher.

Zumal Trainer Ole Werner (37) aktuell den Luxus hat, auf einen großen Teil seines Kaders bauen zu können.

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Am Dienstag kehrten sogar ein paar Sorgenkinder zurück auf den Platz, wenn auch nur individuell. So konnte Castello Lukeba (23), der im Sommer als klarer Wechselkandidat gilt, große Teile des regulären Trainings nach seinen Adduktorenproblemen wieder mitmachen.

Nicolas Seiwald (24) und Willi Orban (33) agierten im Rahmen des Belastungsmanagements mit. Für David Raum (28) und Ezechiel Banzuzi (21) könnte es für Samstag sehr eng werden. Sie konnten aufgrund ihrer Problematiken nur gesondert trainieren.

RB Leipzigs Yan Diomande am Mittwoch zurück

Yan Diomande (19) fehlte am Dienstag beim Training. Ein Einsatt am Samstag ist aber nicht in Gefahr.
Yan Diomande (19) fehlte am Dienstag beim Training. Ein Einsatt am Samstag ist aber nicht in Gefahr.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

Die Fans, die extra an den Cottaweg gekommen waren, um sich die Einheit der Sachsen anzusehen, bekamen sicherlich auch kurz Bauchschmerzen, weil RB-Star Yan Diomande (19) nirgendwo zu sehen war.

Das hatte aber glücklicherweise aus Sicht der Rasenballer keine Verletzungsgründe. Die Entdeckung der Saison bei den Leipzigern ist noch bis Mittwoch in seiner Heimat, um Visa-Angelegenheiten - unter anderem für die anstehende Weltmeisterschaft - zu klären.

Einem Einsatz gegen die Werkself sollte also nichts im Wege stehen. Werner kann generell wohl auf seine Bestbesetzung in der Offensive bauen.

Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche

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