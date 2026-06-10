Karl-Ersatz Ouedraogo aus dem Urlaub zur WM: "Julian hat mich gefragt, ob ich betrunken bin"

Leipzig - In einer Pressekonferenz kurz vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft mussten sich die beiden RB Leipzig -Spieler David Raum (28) und Assan Ouedraogo (20) den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellen.

David Raum (28) sieht das DFB-Team nicht mehr in der Favoritenrolle, traut ihm aber dennoch viel zu. © Jan Woitas/dpa

Der Countdown bis zum ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend läuft, die Nervosität steigt.

Trotz allen Drucks zeigte sich David Raum am Mittwochabend optimistisch: "Mit dem Kader, dem Trainerteam und dem Team ums Team sind die Vorzeichen sehr gut und ich glaube, dass wir weit im Turnier kommen. So ein Turnier bestreitet man nicht, um Dritter zu werden, da will man das Maximum. Wir sind Deutschland, wir haben Ansprüche an uns."

Der Linksverteidiger, der bereits bei der WM 2022 dreimal fürs DFB-Team auflaufen durfte, muss kurz vor Start der Gruppenphase allerdings um seinen Stammplatz zittern: Der Frankfurter Nathaniel "Nene" Brown (22) konnte in den Vorbereitungsspielen durchaus überzeugen und könnte nun tatsächlich die Nase vorn haben auf der Position.

Den Konkurrenzkampf sieht Raum nach eigenen Angaben aber eher locker: "Ich habe mit dem Trainer geredet und weiß, meine Rolle zu akzeptieren. Wenn ich reinkomme, gebe ich alles. Wir sind auf der Position top besetzt, der Trainer hat's schwer - so sollte es sein."

Mit ihm und Brown habe man zwei "sehr unterschiedliche Spielertypen" zur Auswahl, wobei vor allem der Offensivdrang des 22-Jährigen gut zum Stil der Nationalmannschaft passe: "Er macht das herausragend und hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt."