Karl-Ersatz Ouedraogo aus dem Urlaub zur WM: "Julian hat mich gefragt, ob ich betrunken bin"
Leipzig - In einer Pressekonferenz kurz vor Start der Fußball-Weltmeisterschaft mussten sich die beiden RB Leipzig-Spieler David Raum (28) und Assan Ouedraogo (20) den Fragen der Journalistinnen und Journalisten stellen.
Der Countdown bis zum ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am Sonntagabend läuft, die Nervosität steigt.
Trotz allen Drucks zeigte sich David Raum am Mittwochabend optimistisch: "Mit dem Kader, dem Trainerteam und dem Team ums Team sind die Vorzeichen sehr gut und ich glaube, dass wir weit im Turnier kommen. So ein Turnier bestreitet man nicht, um Dritter zu werden, da will man das Maximum. Wir sind Deutschland, wir haben Ansprüche an uns."
Der Linksverteidiger, der bereits bei der WM 2022 dreimal fürs DFB-Team auflaufen durfte, muss kurz vor Start der Gruppenphase allerdings um seinen Stammplatz zittern: Der Frankfurter Nathaniel "Nene" Brown (22) konnte in den Vorbereitungsspielen durchaus überzeugen und könnte nun tatsächlich die Nase vorn haben auf der Position.
Den Konkurrenzkampf sieht Raum nach eigenen Angaben aber eher locker: "Ich habe mit dem Trainer geredet und weiß, meine Rolle zu akzeptieren. Wenn ich reinkomme, gebe ich alles. Wir sind auf der Position top besetzt, der Trainer hat's schwer - so sollte es sein."
Mit ihm und Brown habe man zwei "sehr unterschiedliche Spielertypen" zur Auswahl, wobei vor allem der Offensivdrang des 22-Jährigen gut zum Stil der Nationalmannschaft passe: "Er macht das herausragend und hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt."
Kurz vor WM-Start: Ouedraogo schwärmt von Nachnominierungs-Anruf
Deutlich weniger Erfahrung in Sachen A-Nationalmannschaft bringt hingegen Raums Vereinskollege Assan Ouedraogo mit. Zwar konnte er mit der U17 bereits sowohl den WM- als auch den EM-Titel holen, für die Herrenmannschaft stand der 20-Jährige bisher erst ein einziges Mal auf dem Rasen. Bei seinem Debüt war ihm jedoch sofort ein Treffer gelungen.
Nach dem Verletzungsaus von Lennart Karl (18) im US-Trainingslager war Ouedraogo kurzfristig für die WM nachnominiert worden.
An den Moment des alles entscheidenden Anrufs kann er sich noch ganz genau erinnern - und zwar hatte er sich gerade im Urlaub in Marbella befunden: "Ich lag auf der Liege und war unfassbar am Chillen mit meinen Jungs. Dann kam der Anruf, ich war sofort von 0 auf 180, bin um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört."
Dabei sei er derart aus dem Häuschen gewesen, dass Julian Nagelsmann (38) kurz war: "Julian hat mich gefragt, ob ich betrunken bin - aber ich trink so oder so nicht. Und dann bin ich sofort rübergeflogen."
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa