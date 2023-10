Erst Bayern und ManCity, jetzt Bochum: Wie viel Kraft hat RB Leipzig noch?

Leipzig - Erst der Bundesliga-Hit gegen den FC Bayern München , dann das Champions-League-Highlight gegen Manchester City. Am Samstag wird es ganz spannend zu sehen sein, ob RB Leipzig beim Heimspiel gegen den VfL Bochum nach so einer Hammerwoche auch wieder hoch konzentriert gegen einen vermeintlich leichteren Gegner agieren kann.

RB Leipzigs Marco Rose (47) muss seine Spieler für die letzte Partie vor der Länderspielpause noch einmal motivieren. © Jan Woitas/dpa

Klar ist aber, dass man gern mit einem Sieg im Rücken in die Länderspielpause gehen möchte. Doch auch wenn die Bochumer in dieser Saison noch keinen Dreier feiern konnten, wird das sicher kein Selbstläufer.

"Bochum möchte stabiler auftreten – sie werden aber nicht passiv spielen. Der VfL definiert sich durch hohes Pressing, Wucht und Power. Sie werden ihre Chancen suchen und haben nichts zu verlieren. Es ist schwierig zu sagen, was da morgen auf uns zukommt. Wichtig ist, dass wir uns auf unser eigenes Spiel verlassen und da viele Dinge richtig machen wollen", analysierte RB-Coach Marco Rose (47) die Lage.

Gut sei es, dass er sein Gegenüber, Thomas Letsch (55) ziemlich gut kennt: "Ich weiß, wie Tommy tickt", so Rose.

Die größte Gefahr lauert wohl am Samstag in der Müdigkeit.

Die letzten englischen Wochen waren extrem kräftezerrend. "Es ist gerade viel", sagte Rose. "In der Gesamtkonstellation am Ende so eines langen Blocks ist das natürlich eine Herausforderung. Aber wir neigen nicht dazu, den VfL Bochum zu unterschätzen."