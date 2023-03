Erste Hälfte Pfui, zweite Hälfte Hui! Werner ballert RB Leipzig gegen Gladbach auf die Siegerstraße!

Die Fans von Borussia Mönchengladbach ließen es sich erneut nicht nehmen, ihren Unmut über den Wechsel von Max Eberl zu RB Leipzig kundzutun. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn bis auf ein paar Plakate der Gästefans und 19 Minuten Protest per Trillerpfeife blieb es relativ ruhig außerhalb der Partie. Und beim Spiel selbst?

Die Gäste erwischten den besseren Start in der Red Bull Arena. Wenn Marcus Thurams Schuss aus kurzer Distanz in Minute zehn etwas platzierter gewesen wäre, hätte ihn Janis Blaswich womöglich nicht parieren können - und RB wäre früh einem Rückstand hinterhergelaufen.

Danach wurden die Hausherren etwas besser und arbeiteten sich langsam in den Borussia-Strafraum vor. Insgesamt lief auf beiden Seiten aber noch nicht ganz so viel zusammen.

Mitte der ersten Halbzeit wurde deutlicher, dass die Roten Bullen nicht ganz auf der Höhe waren. Viele Fehlpässe und Unstimmigkeiten im Aufbauspiel sorgten nicht gerade für Gefahr - zumindest auf Gladbacher Seite!

Ein haarsträubender Querpass von Willi Orban landete am Ende bei Thuram, der aus kurzer Distanz knapp über die Latte schoss (32.).

Was die Nordrhein-Westfalen in der Abschluss-Konsequenz vermissen ließen, machten sie in der Verteidigung wieder wett. Gladbach stand geschlossen und machte es den Rasenballern enorm schwer, eine Lücke zu finden. Nach einer eher schwachen Halbzeit ging es mit 0:0 in die Kabinen.