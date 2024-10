Nicht wiederzuerkennen: Alte Zentralstadion-Sitze stehen bald auf Leipziger Schulgelände

Leipzig - 2021 hat RB Leipzig seine alten, türkisblauen Stadionsitze ausgewechselt - diese landeten aber mitnichten auf dem Müll, sondern sollen die Kids einer Leipziger Schule in Form eines Soccercourts erfreuen.

Aus den blauen Sitzschalen wurden die Banden eines Soccercourts gefertigt. © RB Leipzig / motivio

Der Austausch der Sitze sollte damals möglichst ressourcenschonend vonstattengehen - die Stahlkonstruktion der alten Sitze wurde beibehalten, nur die Sitzschalen wurden gegen rote Schalen aus 90 Prozent recyceltem Polyamid ersetzt - ein Topwert in der deutschen Bundesliga.

Während ein Teil der alten Sitzschalen an Fans ausgegeben oder gespendet wurden, sollte der Rest sinnvoll wiederverwertet werden.

In Zusammenarbeit mit Studierenden der HTWK (Hochschule for Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig) hat der Verein in einem Wettbewerb die Idee entwickelt, einen Teil der alten Stadionsitze mit Schwimmbadoptik zu den Banden eines Soccercourts zu verbauen.

Das Projekt ist Teil der SEATainability-Nachhaltigkeitsstrategie von RB.