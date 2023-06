Es geht um einen Spieler aus England: RB Leipzigs Forsberg will unbedingt mit Mintzlaff reden!

Deswegen "kann ein Wechsel nach Leipzig passieren" so Forsberg, der alles Weitere aber Mintzlaff und Sportchef Max Eberl (49) überlassen will: "Aber er ist ein junger und talentierter Spieler, der zu uns passt. Wir waren immer gut darin, junge und talentierte Spieler zu entwickeln."

Das scheint bei seinem aktuellen Klub Manchester United nämlich nicht so gut zu funktionieren. Der 21-Jährige ist eher Reservist, kam in elf seiner 16 gespielten Ligapartien nur von der Bank. Für die kommende Spielzeit ist keine Besserung in Sicht.

Das Problem, wie bei vielen anderen guten Angreifern auf Leipzigs Transferliste auch, wird wohl der Preis sein. Der Schwede Elanga hat auf der Insel noch bis 2026 einen Vertrag, würde vermutlich ziemlich viel kosten. Sein Marktwert liegt aktuell bei 25 Millionen Euro.

Vielleicht kann sich der Torjäger in den nächsten beiden Länderspielen der Schweden gegen Neuseeland und Österreich aber so sehr in den Fokus spielen, dass die Leipziger Verantwortlichen am Ende wirklich schwach werden.