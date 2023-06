Hochzeit und weg? Wie RB Leipzigs Poulsen vielleicht durch einen Landsmann ersetzt wird

Leipzig - Für RB Leipzigs Yussuf Poulsen (28) wird es definitiv ein spannender Sommer werden. In den nächsten Monaten wird sich entscheiden, ob es für den Publikumsliebling bei den Sachsen weitergeht - oder ihn sogar ein Mannschaftskollege ersetzt.

Yussuf Poulsen (28) hat noch ein Jahr Vertrag bei RB Leipzig. In diesem Sommer wird sich entscheiden, wie es für ihn weitergeht. © Picture Point / Gabor Krieg

2024 endet der Vertrag des 28-Jährigen beim Bundesligisten. Gerade in der vergangenen Saison kam der Stürmer aber nicht über eine Reservistenrolle hinaus, auch wenn sein Angriffspartner Andre Silva (27) selbst nicht gerade in seine Form fand.

Während die Zeichen beim Portugiesen ganz klar auf Abschied stehen, werden die Verantwortlichen bei den Rasenballern bei Poulsen sicher länger nachdenken müssen.

Denn der Däne ist nicht einfach nur ein ersetzbarer Spieler, sondern eine Identifikationsfigur. Seit 2013 ist er bei den Roten Bullen dabei, erlebte Höhen sowie Tiefen mit und zeichnet sich besonders durch seine Mentalität aus.

Zuletzt erst sagte er: "Auch wenn ich nur eingewechselt werde oder gar nicht spiele, gehöre ich zur Mannschaft, gebe alles, was in meinen Möglichkeiten liegt." Diese Einstellung kommt bei den Fans gut an.

Geht es nach dem Torjäger, ist sein Platz jedenfalls auch in Zukunft in Leipzig: "Ich möchte bleiben. Ich habe noch ein Jahr bei RB und könnte an keinem besseren Ort sein." Doch ausgerechnet ein Landsmann könnte ihm den Verbleib möglicherweise vermiesen.