Fans von RB Leipzig singen für die verstorbenen Anhänger: "Ich bin sehr berührt!"

Leipzig - Denkwürdiger Abend in der Red Bull Arena. RB Leipzig gewinnt das Bundesliga-Match gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:0 . Doch der Sport wurde schon sehr früh in der Partie zur absoluten Nebensache, weil ein Zuschauer im Leipziger Sektor B verstarb.

Gegen Ende der Partie fingen die Leipziger Anhänger in Gedenken an die verstorbenen Fans mit Singen an. Zudem wurden die Handylichter eingeschaltet. © Picture Point / Roger Petzsche

Die Anhänger beider Klubs verzichteten auf den Support. Die Fohlen auch deshalb, weil ein Anhänger der aktiven Fanszene bei einem Autounfall verstorben ist.

Ein unglaublicher tragischer Tag. Doch die auf dem Papier ausverkaufte Red Bull Arena reagierte vorbildlich.

In der Schlussphase der Begegnung zückten die Fans ihr Handy und schalteten die Lichter an. Ein großes leuchtendes Meer entstand. Dazu stimmten die Sachsen den ikonischen Fangesang an: "Wir sind Leipzig, Rasenballsport Leipzig, Rot-Weiß sind unsere Farben, wir werden niemals untergehen".

"Das zeigt einfach diese hundertprozentige Menschlichkeit. Also ich stand noch nie in einem Stadion, wo es zwei Todesfälle gab, deswegen ist es für mich auch etwas ganz Neues. Und ich bin sehr berührt von der Art und Weise des Umgangs von beiden Fangruppierungen", sagte "Sky"-Expertin Tabea Kemme (32) nach dem Abpfiff.

Auch Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder (48) stimmte dem zu, sprach bereits von einer "komischen Stimmung" vor dem Anpfiff. "Wir haben dann schnell festgestellt, dass es bei uns im Block auch sehr still war. Haben dann die Info bekommen, dass da was passiert sei", beschreibt der 48-Jährige die Szenen der ersten Hälfte. "Das ist natürlich auch wirklich tragisch."