Todesfälle überschatten RB Leipzigs Bundesligasieg gegen Gladbach

Leipzig - Da wurde der Fußball ganz schnell zur Nebensache! Beim 2:0-Bundesligasieg von RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend fühlte man sich fast an die Corona-Zeit zurückerinnert, als Zuschauer nicht ins Stadion durften. Denn es gab keinerlei Fangesänge zu hören - und das aus traurigen Gründen!

In der ersten Halbzeit ist es beim Spiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bislang weitestgehend still. © Picture Point / Roger Petzsche

Im Fanblock der Roten Bullen gab es schon zu Beginn der ersten Halbzeit einen medizinischen Notfall. Ein Mensch musste reanimiert werden. Der Verein informierte darüber in den sozialen Netzwerken.

Zur Halbzeit dann aber die traurige Gewissheit: Der RB-Anhänger ist noch im Stadion verstorben. "Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen", schrieb der Klub bei "X".

Auch die Borussen blieben im Gästeblock stumm. Ein Mitglied der Fanszene ist bei einem Autounfall gestorben. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen und Freunden", schrieb der Klub.

Zwei Todesfälle innerhalb der Fanszenen: Diese Stimmung übertrug sich in vielen Teilen auch auf den Platz.

Zwar starteten die Gastgeber gut durch und gingen durch einen wunderschönen Treffer von Xavi Simons nach 14 Minuten in Führung. Danach war es allerdings kein schönes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Von den Gästen kam in der Offensive kaum etwas. RB verpasste es, die wenigen Möglichkeiten in einen weiteren Treffer umzumünzen.

Stattdessen musste Lukas Klostermann den Platz nach 23 Minuten verletzungsbedingt bereits verlassen. Der Verteidiger hatte sich ohne Gegnereinwirkung weh getan.