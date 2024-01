Fanwut, Spielabsage gefordert: Riesenärger um RB Leipzigs nächsten Gegner!

La Manga - Der zweite Tag im Trainingslager in La Manga ist durch und es gibt Ärger bei RB Leipzig! Am kommenden Samstag will der Bundesligist vor der Abreise am Sonntag noch ein Testspiel absolvieren. Gegner soll der FC St. Gallen aus der Schweiz sein. Doch die Fans des Tabellenzweiten sind alles andere als begeistert davon.