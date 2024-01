RB Leipzig im Trainingslager: Elmas schon da - Rätselraten um Klostermann

Am Dienstagnachmittag ist RB Leipzig im Trainingslager in La Manga angekommen. Bis Sonntag soll intensiv trainiert werden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Bereits am Abend ging es auf den Rasen. Trainer Marco Rose (47) ließ seine Jungs die erste Einheit absolvieren.

Winterneuzugang Eljif Elmas (24) war auch schon dabei, trainierte aber ebenso wie Dani Olmo (25, Schultereckgelenksprengung) und Castello Lukeba (21, leichte Rückenprobleme) aufgrund von Oberschenkelschmerzen zunächst individuell.



Am Mittwoch um 11 Uhr und um 16 Uhr geht es auf dem Platz weiter – ein straffes Programm! Im Laufe der Tage soll auch noch ein Testspiel gegen einen bislang noch unbekannten Gegner folgen.

"Die Bedingungen hier sind top. Wenn man sich anguckt, wie das Wetter aktuell in Leipzig ist, dann ist das hier in Spanien eine deutliche Verbesserung. Wir wollen die sehr guten Voraussetzungen, was das Wetter und die Trainingsplätze betrifft, in den kommenden Tagen bestmöglich nutzen. Die Anreise ins Trainingslager verlief gut und war sehr kurzweilig", sagte Rose über das Trainingscamp.

In der kommenden Woche wird dann wieder am Cottaweg trainiert und sich auf das Spiel am 13. Januar gegen Eintracht Frankfurt vorbereitet.