FC Bayern gegen RB Leipzig im Liveticker: Kann FCB im Topspiel vorlegen?

München - Showdown am vorletzten Spieltag der Bundesliga ! Während der FC Bayern München vielleicht schon den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft gehen will, kann RB Leipzig die Qualifikation für die Champions League klarmachen. Wer im Top-Duell punktet, erfahrt Ihr in unserem TAG24-Liveticker!

In unserem großen Liveticker zum Topspiel halten wir Euch über alle Infos, Highlights und Tore auf dem Laufenden.

Derweil stünden Marco Rose und seine Mannen mit drei zusätzlichen Zählern sicher in der Königsklasse.

Sollte das Team von Thomas Tuchel den Dreier gegen die Roten Bullen eintüten und die Borussia am morgigen Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Augsburg verlieren, wäre das Titelrennen vorbei und die 33. Meisterschaft für den FCB fix.

Natürlich wird man auch beim BVB ab 18.30 Uhr einen ganz genauen Blick in die Allianz Arena werfen, denn im Moment hat der Rekordmeister einen Punkt Vorsprung auf die Schwarz-Gelben.

Im siebten Anlauf wollen die Messestädter endlich den ersten Sieg in der bayrischen Landeshauptstadt einfahren, doch die Serie von drei Münchner Siegen in Folge betitelte RBL-Coach Rose als "keine so gute Nachricht für uns".

Weitere Infos und Stimmen zum Spitzenduell am 33. Spieltag findet Ihr in unserem Vorbericht: "RB Leipzig: Mit 5000 Fans und 'keinen so guten Nachrichten' geht's heute zum FC Bayern".