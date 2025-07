Klare Baku-Ansage an seine Mitspieler: "Wir tragen alle das RB-Logo!"

Donaueschingen - Ridle Baku (27) kam im vergangenen Winter als Verstärkung für die rechte Seite zu RB Leipzig und natürlich auch, weil sich Stammspieler Benjamin Henrichs (28) schwer verletzte und noch bis heute an seinem Comeback feilen muss. Im Trainingslager in Donaueschingen hat TAG24 die Möglichkeit bekommen, sich ausführlich mit dem Abwehrmann zu unterhalten.

Alles in Kürze

Ridle Baku (27) kam in der Winterpause zu RB Leipzig. Zufrieden ist er mit dem halben Jahr natürlich nicht. Doch jetzt will er mit dem Team wieder ganz oben angreifen. © Picture Point / Roger Petzsche

Überraschende Aussage mit Augenzwinkern gleich zu Beginn: Baku bekommt - obwohl er als fittester Spieler aus der Sommerpause zurückgekehrt ist - tatsächlich noch Muskelkater.

Die Yoga-Einheiten unter der Führung der neuen "Performance Managerin" Julia C. Wöllner sahen im Trainingslager jedenfalls so ambitioniert aus, dass der ein oder andere sicherlich ein ordentliches Ziehen verspürte. Doch der 27-Jährige ist das schon gewohnt.

"Ich finde das gut, dass wir das jetzt machen. Unabhängig davon mache ich Yoga auch regelmäßig zu Hause, auch, um präventiv Verletzungen vorzubeugen. "

Yoga ist nur eines von vielen Dingen, die beim "neuen" RB Leipzig nach der verkorksten Saison integriert wurden, um künftig wieder auf internationaler Bühne zu stehen. Veränderungen mussten passieren. Baku erlebte in seinem halben Jahr in Leipzig allein drei Trainer. Am Kader wird nun kräftig geschraubt, das Team wird verjüngt.

"Die letzten Monate waren intensiv. Natürlich waren wir alle nicht zufrieden. Aber wir werden es jetzt alle deutlich besser machen, das haben wir uns alle vorgenommen. Wir sitzen alle in einem Boot – wir greifen gemeinsam neu an", so der Rechtsverteidiger klar.