Frustgerüchte! Ist dieser RB-Leipzig-Star schon im Winter weg?

Emil Forsberg (32, l.) musste 90 Minuten im DFB-Pokal zuschauen, wie sein Mannschaft RB Leipzig ausschied. Das dürfte ihm nicht geschmeckt haben.

Nimmt der Schwede seinem Coach das jetzt so übel, dass er sich im Winter sogar einen Wechsel zu einem anderen Klub vorstellen könnte? Geht es nach einem Bericht von "Bild", dann schon!

Demnach sei der 32-Jährige nicht nur aus diesem Grund frustriert, sondern auch deshalb, weil er in dieser Saison schon öfters nur die zweite Geige spielte.

Außerdem wurden zuletzt die Verträge mit Kevin Kampl (33), Willi Orban (30) und Yussuf Poulsen (29) verlängert. Bei Forsberg, dessen Vertrag 2025 ausläuft, stocken aber die Verhandlungen. Im Gespräch war ein Arbeitspapier bis 2027 plus weitere Optionen.

Aber reicht das wirklich aus, dass der seit 2015 bei den Sachsen spielende Schwede die Segel streicht? Wohl eher nicht. Forsberg fühlt sich wohl in der Gegend, hat sich im nahen Markkleeberg niedergelassen. Nicht unwahrscheinlich, dass seine Planung vorsieht, die Fußballkarriere bei den Roten Bullen zu beenden.

Tiefschläge gab es in den vergangenen Jahren zudem schon häufiger. Immer wieder kämpfte sich der Routinier zurück. Trainer Rose betont zudem stets, dass er große Stücke auf den 32-Jährigen hält. Durch den erneuten Ausfall von Teamkollege Dani Olmo (25) wird Forsberg bei der Vielzahl an Spielen zudem mit Sicherheit noch öfters in der Startelf stehen.