Für RB Leipzigs Kapitän Orban beginnt jetzt "nicht gerade die schönste Zeit"

RB Leipzig befindet sich mitten in der Vorbereitung. Mit Kapitän Willi Orban ist einer der ersten EM-Fahrer zurück auf dem Platz.

Von Michi Heymann

Leipzig - Das sah in großen Teilen schon ziemlich gut aus, was die Kicker von RB Leipzig am Mittwochvormittag beim Training auf den Rasen zauberten. Noch ohne den großen Teil der Nationalspieler steht nun das nächste Testspiel auf dem Plan.

RB Leipzigs Neuzugang Assan Ouédraogo (18) konnte in den ersten Wochen bereits auf sich aufmerksam machen. © Picture Point / Roger Petzsche Am Freitag ist der FC Erzgebirge Aue zu Gast - ganz im Geheimen allerdings. Eine Berichterstattung wird es auf Wunsch des Drittligisten nicht geben. Für RB sicher auch etwas sonderbar, doch die Gedanken werden sowieso schon in Teilen bei der US-Reise sein. Am Sonntag hebt der Flieger in Richtung Vereinigte Staaten ab. Es folgen intensive Wochen mit weiteren Testpartien, bevor es am 17. August mit dem ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen losgeht. RB Leipzig "Grünes Licht" für RB Leipzig: Ende von Xavi-Poker in Sicht? Bis dahin versuchen Spieler wie Neuzugang Assan Ouédraogo (18), weiter auf sich aufmerksam zu machen. Am Mittwoch wurde er von seinen Mitspielern im Trainingskick immer wieder gesucht, wirkt bereits angekommen und ohne großen Druck. "Ich glaube, es ist klar, dass er ein riesiges Talent ist, er macht einen sehr guten Eindruck. Er ist ein guter Junge, klar im Kopf", lobte ihn Nationalmannschaftsrückkehrer Willi Orban (31) nach der Einheit. Ob es am Ende aber schon für Einsätze bei den Profis reicht, bleibt abzuwarten.

RB Leipzigs Orban hofft auf Xavi-Verbleib