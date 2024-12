Fußballer des Jahres: RB Leipzigs Baumgartner darf sich über wichtigen Titel freuen

Auch wegen seiner Leistungen in der Nationalmannschaft wurde er gewählt. Als erster österreichischer Teamspieler seit Hans Krankl (71) 1976 traf er in fünf aufeinanderfolgenden Länderspielen.

Beim Test am 23. März in Bratislava gegen die Slowakei erzielte er nach 6,3 Sekunden ein "Weltrekord-Tor", den schnellsten je in einem Länderspiel geschossenen Treffer.