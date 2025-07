Gespräche laufen: Neue Wechsel-Entwicklung bei RB Leipzigs Poulsen

Alles in Kürze

Bei RB Leipzig kam Yussuf Poulsen (31) in letzter Zeit nicht mehr ganz so häufig zum Einsatz. © Picture Point / Gabor Krieg

Laut "Bild" laufen bereits Gespräche. Ein großes Thema dabei: das üppige Gehalt des Dänen!

Bei den Sachsen verdient der inzwischen oftmals nur als Joker gebrachte Stürmer rund Sieben Millionen Euro im Jahr.

Die Norddeutschen könnten ihm wohl nur deutlich weniger bieten.

Nach einer mehr als enttäuschenden Saison bei den Roten Bullen steht Poulsen, wie einige andere Kandidaten auch (Lukas Klostermann, Amadou Haidara, Xavi Simons), sowieso auf der Abschussliste.

Es soll sich was bewegen bei den Rasenballern. Junge, hungrige Mentalitätstypen werden gesucht. Charakter hat der Däne zwar auch, hat das zuletzt aber nicht wirklich auf dem Platz gebracht. Trotz schon zuvor einiger schwieriger Phasen in Leipzig war Poulsen wohl noch nie so weit von einem Stammplatz weg wie im Moment.