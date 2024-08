Geertruida da! Simakan weg! RB Leipzigs Super-Deadline-Day

Leipzig - Das wurde heute noch mal eine ganz wilde Nummer bei RB Leipzig ! Zuletzt hatte Trainer Marco Rose (47) gesagt, dass man in der Transferphase, die am Freitagabend endet , nichts Wildes mehr machen werde. Allerdings kam es anders.

Mohamed Simakan (24) wird RB Leipzig verlassen. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Das liegt vor allen Dingen daran, dass die Rasenballer Verteidiger Mohamed Simakan (24) wohl zu Al-Nassr, dem Verein bei dem auch Superstar Cristiano Ronaldo (39) spielt, abgeben. RB bestätigte am Freitagabend lediglich den Abgang zu einem "ausländischen Klub".

Eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro steht im Raum. Damit hätten die Sachsen erneut über 100 Millionen Euro an Transfereinnahmen erwirtschaftet.

Mag der Wechsel für viele überraschend kommen, scheinen die Roten Bullen aber schon lange darauf vorbereitet gewesen zu sein.

Denn Lutsharel Geertruida (24) von Feyenoord Rotterdam, an dem die Sachsen schon im letzten Jahr stark interessiert waren, steht nun als Ersatz bereit. Am Freitag absolvierte der Niederländer den Medizincheck in Leipzig, nachdem er am Vormittag mit dem Privatjet in der Messestadt gelandet war. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2029, bekommt die Rückennummer 3. Und ist nach eigenen Angaben "endlich" in Leipzig.