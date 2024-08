RB Leipzig hat noch nicht genug! Bahnt sich ein Mega-Transfer an?

Leipzig - RB Leipzig ist anscheinend kurz vor Ende des Transferfensters noch einmal auf Shoppingtour in Frankreich und Portugal unterwegs. Der Bundesligist könnte bald sowohl bei einem neuen Offensiv- als auch einem Defensiv-Spieler zuschlagen.

Antonio Silva (20, l.) bremst Edin Dzeko (38) von Inter Mailand aus. © Luca Bruno/AP/dpa

Die mit einem 4:1 im Pokal in Essen und einem 1:0 gegen den VfL Bochum in die Saison gestarteten Sachsen stehen laut RMC Sport derzeit wegen des Abwehrjuwels Antonio Silva (20) mit Benfica Lissabon in Kontakt.

Für den 13-fachen portugiesischen Nationalspieler werde über ein Leihgeschäft mit Kaufoption verhandelt. Für letzteres könnten zwischen 25 und 30 Millionen Euro über den Tisch gehen - deutlich weniger, als die 45 Millionen, die er laut transfermarkt.de wert ist.

Das Angebot für eines der größten Abwehrtalente Europas, das derzeit von Roger Schmidt (57) trainiert wird, soll derzeit noch vom Vizemeister geprüft werden.

Im Falle eines tatsächlichen Vollzuges würde RB auf den möglichen Abgang von Mohamed Simakan (24) reagieren, der wohl mit einem Wechsel zum saudischen Klub Al-Nassr liebäugelt, wo er auf Cristiano Ronaldo (39) treffen würde.