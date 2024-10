Grausame Bilanz: Mainz 05 ist RB Leipzigs absoluter Angstgegner!

Mainz - 8. Januar 2022, so lange liegt der letzte Sieg von RB Leipzig gegen den 1. FSV Mainz 05 zurück. Ein Auswärtserfolg ist sogar noch mal knapp zwei Jahre länger her. Und trotzdem möchten die Roten Bullen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) unbedingt drei Punkte mitnehmen.