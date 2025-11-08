Harsche Boss-Kritik nach RB-Leipzig-Pleite: "Kenne ich so von uns nicht"

Sinsheim - Mit einer durchaus verdienten 1:3-Niederlage verabschiedete sich RB Leipzig am Samstag bei der TSG Hoffenheim in die Länderspielpause. Trotz deutlichem Chancenplus zog man gegen abgezockte Sinsheimer am Ende den Kürzeren. Gar nicht zufrieden mit der Leistung seiner Jungs war Rasenball-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41).

RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (41) äußerte nach dem Abpfiff deutliche Kritik. © Picture Point / Roger Petzsche

Kurz nach Abpfiff äußerte der 41-Jährige am "Sky"-Mikro teils harsche Kritik.

"Wir wollten hier drei Punkte mitnehmen. Aber dafür braucht man 'ne Topleistung, in jedem Mannschaftsteil. Da muss man ehrlich sein: Das haben wir heute nicht hinbekommen", so Schäfer.

Dabei lief für die Sachsen alles so gut an. Bereits in der neunten Minute gingen die Roten Bullen durch Yan Diomande (18) in Führung. Danach verloren die Leipziger aber etwas den Faden. Die TSG nutzte das.

"Wir waren bemüht. Aber in der Defensive haben wir einiges aufzuarbeiten", erzählte Schäfer weiter und setzte noch nach:

"Wir müssen uns hinterfragen, warum das zustande kam, dass wir drei Gegentore bekommen haben. Das darf uns so in der Form nicht passieren. Wir haben nach dem 1:0-Führungstreffer nur noch reagiert statt agiert. Das kenne ich so nicht von uns, ich glaube, das können wir auch nicht, das wollen wir auch nicht. Heute haben wir einfach etwas mehr auf der Aufgabenliste dazubekommen."