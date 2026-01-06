Monster-WM mit den Zwergen Curacao, Jordanien und Kap Verde: RB Leipzigs Seiwald findet's gut

Almancil (Portugal) - 1998 hat Österreich letztmalig eine Fußball-WM gespielt, 2026 sind unsere Nachbarn erstmals wieder am Start. Dass die erstmalige Quali nach 28 Jahren Abstinenz glückte, hat das ÖFB-Team unter anderem Nicolas Seiwald (24) zu verdanken. TAG24 traf ihn zum Interview.

Nicolas Seiwald (24) freut sich auf die WM mit Österreich. © picture point/Sven Sonntag

Bevor es über den Großen Teich nach Nord- und Mittelamerika geht, bereitet sich Seiwald aktuell mit RB Leipzig auf die Bundesliga-Rückrunde vor. Im portugiesischen Almancil stand der Mittelfeldspieler TAG24 Rede und Antwort.

Im Sommer wartet dann die WM. Satte 48 Teams werden an dem Mega-Turnier teilnehmen, 16 mehr als zuletzt. Dadurch bekommen auch die Neulinge Curacao, Kap Verde, Jordanien und Usbekistan die Chance, sich auf der größtmöglichen Bühne zu präsentieren.

Ist eine solch aufgeplusterte Endrunde mit 104 statt bisher 64 Partien aber notwendig? "Ich find's gut", sagt zumindest Seiwald.

Sein Heimatland hat Jordanien erwischt, spielt zudem gegen Algerien. Daher will "Nici" mit seiner Mannschaft "natürlich weiterkommen". Da neben den beiden Gruppenbesten auch acht der zwölf -dritten das neue Sechzehntelfinale erreichen, ist dies auch fast schon Pflicht.