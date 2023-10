"Irgendwann auf dem Mount Everest": So reagiert RB Leipzigs Rose auf die WM-Vergabe

WM in sechs Ländern auf drei Kontinenten? "Ich finde es schade, vielleicht sogar albern", sagte Marco Rose (47) dazu am Mittwoch. © Jan Woitas/dpa

Der Coach der Roten Bullen reagierte mit Unverständnis auf die bevorstehende Vergabe der WM 2030 an sechs Länder auf drei Kontinenten.

"Wir schrauben und schrauben und schrauben und lassen uns nochmal was einfallen. Irgendwann spielen wir auf dem Mount Everest, weil wir da einen Fußballplatz hingezaubert kriegen und man das vermarkten kann", sagte der 47-Jährige nach dem 1:3 (1:0) in der Champions League gegen Manchester City.

"Es sieht so aus, als wären wir noch nicht am Ende, was das Schrauben betrifft", so Rose weiter. "Ich finde es schade, vielleicht sogar albern."

Das Council des Weltverbandes FIFA hatte mit seiner überraschenden Entscheidung, die vom Kongress noch bestätigt werden muss, für ein Novum im Fußball gesorgt. Das Eröffnungsspiel findet in Uruguay statt, zwei weitere Spiele folgen in Argentinien und Paraguay.

Der Rest des Turniers mit 101 Partien wird dann aber in Marokko, Spanien und Portugal ausgetragen.