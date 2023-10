Manchester City zu stark! RB Leipzig kurz vor Schluss um Punktgewinn gebracht

Leipzig - Manchester City präsentierte sich am Mittwochabend als sehr starker Gegner für RB Leipzig . Die Sachsen enttäuschten in der ersten Halbzeit mit zu großem Respekt vor dem Vertreter aus der Premier League, tauten im zweiten Durchgang allerdings auf und erkämpften sich so ein 1:1. Kurz vor Schluss nutzten die Gäste aber zwei ihrer zahlreichen Chancen zum 3:1-Endstand. Von den Hausherren war das über 90 Minuten gesehen letztlich zu wenig.

Und zwar nach einem Angriff der Engländer über rechts. RB schaute bei jedem Pass nur zu. Rico Lewis konnte schließlich unbedrängt in den Strafraum passen, wo Foden angerauscht kam und per Aufsetzer zum 1:0 für die Gäste einnetzte (25.).

Recht verhaltener Jubel der Sky Blues nach dem 1:0. Die Gäste hätten nach 45 Minuten durchaus auch schon höher führen können. © Picture Point / Gabor Krieg

Die ersten Minuten im zweiten Durchgang waren allerdings weiterhin ein Spiegelbild der ersten Hälfte. RB verlor zu viele Bälle, wirkte sehr mutlos.

Doch plötzlich blitzte einmal die Klasse auf, die die Spieler in dieser Saison schon so oft gezeigt hatten.

Ein Ballgewinn in der eigenen Hälfte leitete Yussuf Poulsen wunderbar in den Lauf von Lois Openda rechts weiter. Der Belgier blieb cool und zog in den Strafraum laufend ab. Der Ball klatschte an den linken Pfosten und von dort zum 1:1 ins Tor (48.).

City reagierte mit wütenden Angriffen. Fodens Freistoß nach 63 Zeigerumdrehungen klatschte aber an die Unterkante der Latte - Glück für RB!

Doch Leipzig-Trainer Marco Rose zeigte sich unbeeindruckt, brachte als Reaktion mit Timo Werner und Benjamin Sesko sogar mehr Offensive auf den Rasen.

Genau in dem Augenblick, in dem die Hausherren sich langsam ebenbürtig präsentierten, erzielten die Gäste ein Traumtor.

An der linken Strafraumkante spielten sich Jeremy Doku und Julian Alvarez die Kugel zu. Letzterer zog aus dem Stand schließlich ab. Das Leder senkte sich butterweich ins rechte obere Angel - Traumtor, bitter für RB (84.).

Die Gastgeber versuchten noch einmal alles, liefen in der Nachspielzeit aber sogar noch in einen Konter, den Doku zum 3:1-Endstand verwandelte. Aufgrund der dominanten ersten Halbzeit ging das aber auch vollkommen in Ordnung.

Für die Sachsen geht es am Samstag in der Bundesliga daheim gegen den VfL Bochum weiter. ManCity spielt erst am Sonntagabend auswärts beim FC Arsenal.