Ole Werner zu RB Leipzig: Scheitert dieser Deal jetzt etwa auch?

Alles in Kürze

Eine Zwickmühle, denn Leipzig will Werner und der will zu RB, wie es heißt. Solange sich beide Vereine nicht einig werden, bleibt RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer (41) quasi nichts anderes übrig, als sich nach Alternativen umzuschauen.

Summen über drei Millionen Euro seien für RB nicht denkbar, vor allem im Hinblick darauf, dass das Trainer-Trio nicht mehr im Amt ist - Werder will es vermutlich nur schnellstmöglich von der Gehaltsliste streichen.

Auch Cesc Fàbregas (38) wollte wohl gern nach Leipzig, durfte aber schlichtweg nicht. © Antonio Saia/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Darin dürfte er mittlerweile geübt sein, immerhin standen in den vergangenen Wochen schon einige Namen auf dem Zettel. Zuletzt Jacob Neestrup (37), der nun aber doch weiter beim FC Kopenhagen an der Seitenlinie stehen wird.

Zuvor galt Cesc Fàbregas (38) als absoluter Wunschkandidat, der angeblich sehr gern nach Leipzig gekommen wäre, den der italienische Serie-A-Klub Como 1907 aber auf keinen Fall ziehen lassen wollte.

Da stellt sich jetzt eher die Frage, ob Ole Werner nicht vielmehr die Not- als die Wunschlösung ist. Nicht nur vom Typ her unterscheidet er sich deutlich vom Spanier, auch in Hinblick auf die bislang verbuchten Erfolge ist sicher noch Luft nach oben.

Eigentlich wollten die Leipziger spätestens Ende Mai den neuen Mann, der den großen Umbruch mit tragen soll, vorstellen. Mittlerweile haben wir Mitte Juni und schon in wenigen Wochen wird die Saisonvorbereitung starten - bis dahin braucht es endlich einen neuen Coach.

Wer das sein wird, steht weiter in den Sternen.