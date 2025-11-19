Ist das bitter: Harter Rückschlag für RB-Leipzig-Star!

Leipzig - Dieser Rückschlag tut richtig weh! El Chadaille Bitshiabu (20) wird RB Leipzig mehrere Wochen lang fehlen. Das Jahr dürfte für den Verteidiger damit möglicherweise gelaufen sein.

El Chadaille Bitshiabu (20) wird RB Leipzig wochenlang fehlen. © Picture Point / Roger Petzsche

Das teilte der Bundesligist am Mittwoch mit. "Chad" konnte demnach bei der öffentlichen Einheit nicht mitmachen. Schon zuvor hatte er in der Länderspielpause mit Problemen zu kämpfen. Nun die Gewissheit.

"Eine eingehendere Untersuchung hat ergeben, dass er sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hat. Chad wird deshalb mehrere Wochen pausieren müssen. Wir wünschen ihm eine schnelle Genesung", so die Roten Bullen.

Bittere Nummer für den 20-Jährigen!

Denn nachdem er zuvor bei Trainer Ole Werner (37) nur zweite Wahl war, durfte er beim 1:3 gegen die TSG Hoffenheim zuletzt wieder von Beginn an starten, weil sein Landsmann Castello Lukeba (22) verletzungsbedingt passen musste.

Trotz der Niederlage machte Bitshiabu kein schlechtes Spiel, hätte möglicherweise gegen seinen Konkurrenten in der Abwehr in den nächsten Wochen wieder die Nase vorn haben können. Daraus wird nun leider nix.