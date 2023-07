Jetzt ist es offiziell! RB Leipzigs Szoboszlai wechselt zum FC Liverpool

Leipzig - Dominik Szoboszlai (22) verlässt DFB-Pokalsieger RB Leipzig und wechselt zum FC Liverpool. Am Sonntag meldeten beide Klubs den Transfer offiziell, nachdem der Ungar am Samstag den Medizincheck in England bestanden hatte.

Dominik Szoboszlai (22) kehrt RB Leipzig nach 91 Einsätzen den Rücken. © Tom Weller/dpa

Liverpool hatte unmittelbar vor Ablauf der Frist einer Ausstiegsklausel am Freitagabend die Option gezogen und die festgeschriebene Ablösesumme von rund 70 Millionen Euro an RB überwiesen.



Damit avanciert der 22 Jahre alte ungarische Nationalspieler, der beim sächsischen Fußball-Bundesligisten noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besaß, zum bisher teuersten Transfer in der Geschichte des deutschen Pokalsiegers.

"Natürlich wären wir mit Dominik gern auch in die neue Saison und die nächsten Jahre gegangen. Er hat sich jedoch entschieden, nun den Weg nach England zum FC Liverpool – und damit zu einem absoluten internationalen Top-Team – zu gehen", sagte RB-Sportgeschäftsführer Max Eberl (49).

"Das ist erneut auch eine Auszeichnung für uns als Klub und für die Arbeit, die hier geleistet wird, um junge Spieler auf das nächste Level zu heben."

Auch Szoboszlai gab zu, während seiner Zeit in Leipzig viel gelernt zu haben und durch diese Erfahrungen deutlich gereift zu sein. "Danke an meine Mannschaft an alle im Klub und vor allem danke an unsere Fans", so seine Abschiedsworte bei Twitter. "Wir haben in den vergangenen zwei Jahren wahnsinnig viel erreicht – diese Erlebnisse und Erfolge bleiben und ich bin sehr stolz darauf, Teil von RB Leipzig gewesen zu sein."

Insgesamt spielte Szoboszlai 91 Mal im RB-Trikot und erzielte 20 Tore. Er wurde zweimal mit den Leipzigern Pokalsieger.