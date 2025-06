Jetzt soll er's regeln: Ex-Bundesliga-Trainer bekommt Chefposten bei RB Leipzig

Alles in Kürze

Der gute Kontakt zwischen Wagner und Klopp soll nie abgerissen sein. Nun holt Red Bulls neuer Head of Global Soccer seinen Weggefährten offenbar nach Leipzig .

Wie der Klub bekannt gab, verlässt Baum die Leipziger aus privaten Gründen. Zwei Jahre lang hatte er das Nachwuchsleistungszentrum von RB geleitet. Laut " BILD " kehrt er zurück zu seinem Ex-Verein FC Augsburg, wo er ebenfalls einen Job in der Jugendarbeit annehmen soll.

Der ehemalige Schalke-Coach David Wagner (53) soll den Posten als Nachwuchs-Boss übernehmen. Der Deutsch-Amerikaner folgt auf Manuel Baum (45), der erst am vergangenen Freitag seinen Abschied von den Roten Bullen öffentlich machte.

Wagner folgt auf Manuel Baum (45, l.), hier zusammen mit RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer (40) zu sehen. © Picture Point / Roger Petzsche

In Wagner dürften die Sachsen dabei einiges an Hoffnung stecken.

Bisher konnte sich kein Jungtalent aus der hauseigenen Schmiede langfristig im Profi-Kader der Roten Bullen durchsetzen, auch während der Zeit von Vorgänger Manuel Baum nicht. Geht es nach den Klub-Bossen, soll sich dies endlich ändern, hoffentlich nun unter der Erfahrung des ehemaligen Schalke-Coaches.

Neben Schalke trainierte Wagner auch die Young Boys Bern in der Schweiz sowie Norwich City in der zweiten englischen Liga. Vor seiner Zeit im Pott hatte er zudem drei Jahre lang Huddersfield geleitet und überraschend in die Premier League geführt.