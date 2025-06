Kader-Umbruch: Schnappt RB Leipzig dem 1. FC Köln ein Talent weg?

Leipzig/Köln - Nach der durchwachsenen vergangenen Saison steht RB Leipzig vor einem Umbruch. Nach wochenlangem Ringen ist mit Ole Werner jetzt endlich der neue Trainer gefunden , aber auch im Kader stehen einige Veränderungen an.

Alles in Kürze

Finkgräfe kam in der vergangenen Saison auf 14 Einsätze in der 2. Bundesliga. © Rolf Vennenbernd/dpa

RB Leipzig ist einem Medienbericht zufolge an Linksverteidiger Max Finkgräfe (21) von Liga-Konkurrent 1. FC Köln interessiert. Der 21-Jährige sei einer von drei Kandidaten für die Position beim sächsischen Fußball-Bundesligisten, berichtete Sky.

Die Clubs stünden bereits in Kontakt. Demnach sei eine einstellige Millionensumme im niedrigen bis mittleren Bereich realistisch.

Bei den Sachsen steht vor der Spielzeit ohne europäischen Fußball ein größerer Umbruch an.

Finkgräfe kam 2021 in die Jugend des 1. FC Köln. In der vergangenen Saison lief er in 16 Pflichtspielen für den Zweitliga-Meister auf.