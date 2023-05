Kampl veredelt RB Leipzigs Top-Woche: Aus diesem traurigen Grund widmet er sein Siegtor Sohn Jordi

Über Keeper Mark Flekken (29, r.) hinweg traf Kevin Kampl (32, 2.v.l.) zum 1:0-Sieg in Freiburg. © imago/eibner

In der 73. Minute schlug die Stunde von Kevin Kampl (32). Von der Mittellinie an sprintete der Mittelfeldmann ungehindert in Richtung gegnerisches Tor, scheiterte aber zunächst im Sechzehner mit seiner Vorlage für Christopher Nkunku (25).

Der frühere slowenische Nationalspieler bekam den Abpraller aber wieder in den Fuß und netzte überlegt per Außenrist zum 1:0-Erfolg im Breisgau ein, der den sechsten Sieg der vergangenen sieben Pflichtpartien sowie den Sprung von Platz fünf auf drei bedeutete - bedingt auch durch Union Berlins Patzer in Augsburg (0:1).

"Der Abschluss war gut überlegt, aber klar gehört da ein bisschen Glück dazu", analysierte Kampl nach Abpfiff bei Sky. "Ich wollte Christo mitnehmen und ihm den tödlichen Pass in die Lücke spielen. Der Ball kommt aber zurück zu mir, dann hab ich die Nerven behalten."

Nach seinem Ausgleichstreffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen Augsburg (Endstand 3:2) war auch Kampls zweites Saisontor ein enorm wichtiges. Auch für ihn persönlich.

"Mein kleiner Sohn ist gestern fünf Jahre alt geworden und ich konnte das zweite Jahr in Folge nicht bei ihm sein und ihn nicht sehen. Ich hoffe, er hat es heute gesehen. Das Tor war dann auch für ihn", sagte der Familienvater über seinen 2018 geborenen Jordi Noel.