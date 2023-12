Kein Forsberg-Wechsel, weil ein anderer Spieler von RB Leipzig weg soll?

Leipzig - Noch ist keine Winterpause und dennoch wird schon wild spekuliert, was sich in den kommenden Wochen beim Kader von RB Leipzig tun könnte. Bislang galt ein Wechsel von Emil Forsberg (32) zu den New York Red Bulls als fast sicher. Jetzt könnte noch einmal Bewegung in die Sache kommen, weil ein anderer Spieler plötzlich weg soll.