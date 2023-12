FC Bayern sticht RB Leipzig aus: Supertalent aus Spanien kommt an die Isar!

Bryan Zaragoza (22) wechselt wohl vom FC Granada zum FC Bayern. © JORGE GUERRERO / AFP

Erst kürzlich verkündeten die Münchner die Verpflichtung des australischen Youngsters Nestory Irankunda (17). Nun wechselt das nächste Supertalent zum 1. Juli 2024 an die Isar: Bryan Zaragoza (22) vom FC Granada. Das berichtete der spanische Sender "El Chiringuito TV" zuerst.

Laut Informationen von "Sportbuzzer" und "Sky" zahlen die Bayern 15 Millionen Euro Ablöse - und damit eine Million mehr als die im Vertrag festgelegte fixe Ablösesumme - für die Dienste des Flügelspielers. Demnach erhält der 1,64 Meter große Offensivmann einen Vertrag bis 2028.

Auch Bundesliga-Rivale RB Leipzig war an Zaragoza, der auch im Zentrum eingesetzt werden kann, dran. Emil Forsberg (32) wird im Winter zum Schwester-Klub New York Red Bulls wechseln, Zaragoza sah man bei den Sachsen als passenden Ersatz. Auch der englische Premier-League-Klub FC Brentford soll an dem 22-Jährigen interessiert gewesen sein.

Im Oktober feierte Zaragoza sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft. In 51 Pflichtspielen für Granada erzielte er zehn Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.