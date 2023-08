Keine Autos mehr erlaubt: Leipzig sperrt Stadionumfeld bei RB gegen Stuttgart ab

Leipzig - Schon mehrfach war von Verkehrschaos bei Heimspielen von RB Leipzig die Rede. Beim ersten Heimspiel der Roten Bullen in der neuen Bundesliga-Saison am Freitag wollen Klub und Stadtverwaltung nun gleich mehrere neue Maßnahmen testen, um die Ab- und Anreise zu verbessern. Jetzt lieferte die Stadt neue Details zu den Änderungen.

Bilder wie dieses soll es fortan nicht mehr geben: Mit neuen Maßnahmen will Leipzig dem Verkehrschaos rund um die Red Bull Arena nun Einhalt gebieten. © Leipzig Livereport

Zusammengefasst sind die Maßnahmen unter dem Begriff "Erweiterter Sperrkreis". Dieser beinhaltet die bisherigen Regelungen, also die Bewohnerschutzzone im Waldstraßenviertel (wird von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr eingerichtet) sowie die Halteverbote rund und das Stadion. Letztere gelten insbesondere, um Rettungswege in der Goyastraße, der Eitingonstraße sowie im Cottaweg freizuhalten.

Getestet wird zudem Folgendes:

Eine Sperrung des Ranstädter Steinwegs und der Jahnallee zwischen Tröndlinring und Waldplatz in stadtauswärtiger Richtung.



Die Erweiterung des Sperrkreises von Leibnizstraße bis Jacobstraße.



Eine Einfahrtstelle (Kontrollstelle) für Bewohner des betroffenen Bereichs, Taxis und Lieferfahrzeuge soll am Knoten Humboldtstraße/Jacobstraße mit Zufahrt über die Emil-Fuchs-Straße eingerichtet werden.



Die Ausfahrt aus dem Sperrkreis soll über die Waldstraße am Waldplatz oder über die Friedrich-Ebert-Straße zur Jahnallee erfolgen.



Die Einfahrt in das westliche Waldstraßenviertel erfolge für Berechtigte wie bisher über die Straße Am Sportforum in die Goyastraße. Radfahrer können dort in den Sperrkreis einfahren, wo das Zusatzzeichen "Radfahrer frei" angebracht ist, hieß es.