Kloppo-Talent Carvalho jetzt bei RB Leipzig: "War auf keinen anderen Klub fokussiert"

Vergeblich versuchte Max Eberl, ins Leihgeschäft von Fabio Carvalho eine Ausstiegsklausel hinein zu verhandeln. Offensichtlich ist der Deal aber ein Fit.

Von Nico Zeißler

Bruneck (Italien) - Vergeblich versuchte Max Eberl (49), ins Leihgeschäft des Liverpool-Talents Fabio Carvalho (20) eine Ausstiegsklausel hinein zu verhandeln. RB Leipzig hofft, den Neuzugang dennoch von einem längerfristigen Engagement zu überzeugen. Offensichtlich ist der Deal aber ein Fit.

Voller Fokus: Fabio Carvalho (2.v.r., #18) beim Trainingsspiel im Südtirol-Camp. © Picture Point/Roger Petzsche "Ich bin hier, um von großartigen Spielern und Trainern zu lernen. Es ist zwar nur ein Jahr, aber ich weiß nicht, was in Zukunft passiert", sagte Carvalho am Montag bei einer Medienrunde im Mannschaftshotel in Reischach, wo das Team noch bis Freitag im Rahmen des Trainingslagers untergebracht ist. "Ich will das Beste für das Team geben. Hoffentlich erreichen wir zusammen wieder die Champions League im nächsten Jahr", setzte er sich und seinen neuen Kollegen auch schon Ziele. Nach 21 Einsätzen (3 Tore) bei den Liverpool-Profis in der vergangenen Saison war für den vor zehn Jahren mit seiner Familie nach England übergesiedelten Carvalho klar, dass er mehr auf dem Rasen stehen will. "Ich bin zu Jürgen Klopp gegangen und habe mit ihm gesprochen." RB Leipzig RB Leipzigs Neu-Ösi Seiwald: Was ihm beim Teamabend bevorsteht Als dann das Interesse der Roten Bullen kam, habe er nicht lang überlegen müssen, so der 20-Jährige. "Es war eine einfache Entscheidung, hierherzukommen. Ich war nicht wirklich auf einen anderen Klub fokussiert. Ich eine Idee hatte, worum es bei RB geht. Wie RB spielt, passt zu mir und meinem Fußball. Ich musste nicht lang nachdenken." Um Unterschiede herauszufinden, schaute er sich einige Leipziger Partien an.

Fabio Carvalho: "Marco Rose ist ein guter Trainer und ein guter Mensch"

Der gebürtige Portugiese ist für ein Jahr ohne Ausstiegsklausel vom FC Liverpool ausgeliehen. © Picture Point/Roger Petzsche Beim amtierenden Pokalsieger will Carvalho, der den deutschen Fußball schon immer verfolgt hat, natürlich "so oft spielen, wie es geht. Bundesliga, Pokal und Champions League zu spielen, ist eine tolle Gelegenheit für mich." Von seinem neuen Coach Marco Rose (46), den der in England aufgewachsene Kicker als "guten Trainer und guten Menschen" bezeichnet, will er am liebsten ausschließlich auf der Zehn eingesetzt werden. "Dass wir hier mit zwei Zehnern spielen, macht es einfach für mich." Das Flügelspiel sei zwar ebenfalls kein Problem für ihn, allerdings auch nicht sein Favorit, "weil man eingeschränkter ist, auf der Linie auf und abzugehen. Ich mag es, hinter den Stürmern zu sein, anzugreifen und kreativ zu sein."

Carvalho sang "Beautiful Girls" beim Teamabend: "Mein Gesang war gut, der einiger Spieler nicht so"