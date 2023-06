Wechsel fix! RB Leipzig holt sich Klopp-Star aus Liverpool

Und weiter: "Fabio wird bei uns die notwendige Zeit zur Eingewöhnung bekommen, um sich in einem neuen Land und in einem neuen Klub einleben zu können. Und dann freuen wir uns sehr, mit ihm unser Offensivspiel zusätzlich bereichern und noch mehr Optionen haben zu können."

RB Leipzigs Sportboss Max Eberl (49, l.) und Neuzugang Fabio Carvalho (20). © RB Leipzig

Auch der Spieler selbst scheint schon ganz heiß auf seine neue Stelle zu sein:

"Es ist für mich als junger Spieler ein großer Schritt aus England, in die Bundesliga und zu RB Leipzig zu wechseln. Ich komme in ein Team, das sehr spielstark ist und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Ich möchte nun mithelfen, daran anzuknüpfen und freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Mein Anspruch ist es, so viel wie möglich zu spielen - in der Liga, im Pokal und vor allem auch in der UEFA Champions League. RB Leipzig steht dafür, jungen Spielern genau diese Möglichkeit zu geben, und deshalb ist der Klub perfekt, um mich weiterentwickeln zu können."

Carvalho wechselte 2022 aus Fulham zu den "Reds". In der abgelaufenen Saison erzielte er drei Tore in 22 Einsätzen.

Sein Vertrag in Liverpool ist noch bis 2027 gültig.