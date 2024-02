Kreuzbandriss! RB-Leihgabe fällt bis zum Ende der Saison aus

Jäkel (3.v.r.) war 2013 zu den Roten Bullen gewechselt. 2019 erhielt er einen Profivertrag. Ein Jahr später stand er erstmals im Kader der ersten Mannschaft. (Archivbild) © Picture Point / Roger Petzsche

Noch im selben Jahr entschieden sich Spieler und Verein jedoch für eine Zwei-Jahres-Leihe in die belgische Division 1A, in der Jäkel für den KV Ostende auflief. Für die Belgier absolvierte er 41 Spiele, in denen er sein erstes Tor im Profifußball schoss. Zwei weitere folgten in der Division 1A.

In der Saison 2022/23 wurde er für ein Jahr an Arminia Bielefeld verliehen.

Im August vergangenen Jahres folgte dann der Umzug ins Saarland zum SV Elversberg. Die Sportvereinigung war in der vergangenen Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen, steht dort aktuell auf dem 9. Platz.