Brutale Niederlage! Stuttgart zerlegt RB Leipzig in alle Einzelteile

RB Leipzig war in der ersten Halbzeit meistens einen Schritt zu spät. Nicht umsonst fing man sich gleich drei Gelbe Karten ein.

Beide Teams verloren zuletzt zwei Spiele in Folge. Und das war in der Anfangsphase auch deutlich zu spüren. In den ersten 20 Minuten war überhaupt kein Konzept zu erkennen. Die Partie war geprägt von Fehlpässen und langen Bällen zum Gegner.

Erst ein strittiger Handelfmeter brachte Feuer ins Spitzenspiel. Dan-Axel Zagadou köpfte im Leipziger Strafraum Richtung Kasten. Das Leder prallte aber zuvor an den hochgehaltenen Arm von Mohamed Simakan, der aber keinen Blick auf das Spielgerät hatte.

Sven Jablonski entschied nach Einsicht der TV-Bilder trotzdem auf Strafstoß, den Enzo Millot ganz sicher unten links verwandelte (24.).

Die Gäste waren spätestens jetzt völlig von der Rolle und fingen sich direkt den nächsten Treffer ein. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld spielten die Schwaben blitzschnell nach vorn. Deniz Undav nutzte schließlich einen Abpraller und verwandelte den darauffolgenden Schuss sicher oben links (30.).

Und RB? Fand tatsächlich eine direkte Antwort! David Raum brachte eine Ecke von links herein und Benjamin Sesko sprang am höchsten und netzte per Kopf (32.). Ein schmeichelhafter Treffer der Sachsen, die die schwächste Halbzeit seit einer Ewigkeit auf den Rasen brachten. Mit einem 2:1 für die Hausherren ging es schließlich in die Kabinen.