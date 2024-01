Nächste Pleite ohne Xavi? RB Leipzigs "wichtiger Faktor" fehlt gegen Stuttgart!

Stuttgart - Zwei Bundesliga-Topklubs kriseln sich durch 2024! RB Leipzig und der VfB Stuttgart sind im neuen Jahr beide noch ohne Pflichtspielsieg. Plötzlich sind die zeitweise recht stabilen Plätze Drei und Vier wieder in Gefahr. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird also alles andere als ein normales Spiel werden.