Kurioser Ausfall: Spieler verschwitzt RB Leipzigs zähen Kick gegen Augsburg

Augsburg - Ein Spiel, über dessen sportlichen Unterhaltungswert vermutlich schon morgen niemand mehr reden wird: Der FC Augsburg und RB Leipzig trennten sich am Freitagabend mit 0:0. Dafür wurde es tatsächlich schon vor dem Anpfiff kurios.

El Chadaille Bitshiabu verpasste laut Marco Rose die Abfahrt und demnach auch den Flug aus Leipzig. Der Coach: "Deshalb kann man am Ende des Tages auch nicht dabei sein." © PICTURE POINT / S. Sonntag

Nach der Rotsperre von Willi Orban hatte El Chadaille Bitshiabu eigentlich gute Chancen, gegen den FCA in der Startelf zu stehen. Doch der Verteidiger befand sich gar nicht auf dem Spielerbogen.

"Sky" fragte kurz vor Anpfiff bei RB-Coach Marco Rose nach. Der Trainer gab an, dass der 19-Jährige die Abfahrt und demnach auch den Flug aus Leipzig verpasst hatte. "Deshalb kann man am Ende des Tages auch nicht dabei sein", so der Trainer.

Wirklich gebraucht wurde "Chad" im ersten Durchgang aber nicht. Es war ehrlich gesagt eine ziemlich dürftige Partie, die sich die Bundesligisten da lieferten.

Christoph Baumgartner und David Raum waren noch die größten Aktivposten der Gäste, die auch mal auf den Kasten schossen. Ansonsten kam herzlich wenig von der Mannschaft mit Champions-League-Ambitionen.

Augsburg hingegen machte das gut, verteidigte kompakt und suchte auch mal den Weg nach vorn. Alexis Claude-Maurice hatte die größte Möglichkeit zur Führung. Doch sein Schuss aufs lange Eck wurde stark von Peter Gulacsi abgewehrt.