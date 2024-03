Kurioses Blitzeigentor ebnet RB Leipzig schnell den Weg gegen Tabellen-Schlusslicht

Leipzig - Kein Spektakel, wenig Außergewöhnliches, einfach nur drei Punkte! So könnte man RB Leipzigs Heimerfolg nach dem Champions-League-Aus am Samstagnachmittag beim Spiel gegen den SV Darmstadt 98 wohl am besten beschreiben. Den Sachsen reichte ein frühes Eigentor der Gäste und ein Treffer zu Beginn der zweiten Hälfte, um als 2:0-Sieger vom Platz zu gehen.