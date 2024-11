Lothar Matthäus zählt RB Leipzig an: "Wenn sie so weiterspielen ..."

Leipzig - Ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach ist wahrlich keine Schande. Am Ende einer schwachen Woche hatte sich RB Leipzig allerdings einen Heimsieg vorgenommen. Während Marco Rose (48) den Punktgewinn eher feiert als verteufelt, sind Experten etwas skeptischer.

Marco Rose (48, r.) war mit dem 0:0 gegen Gladbach relativ zufrieden. © RONNY HARTMANN/AFP

"Leipzig kann nicht mit der Leistung zufrieden sein", äußerte sich Lothar Matthäus (63) zum torlosen Remis am Samstagabend. "Das ist nicht das Offensivspiel, nicht das Gegenpressing, nicht die Gier, die Zweikämpfe zu gewinnen. Das Unentschieden geht in Ordnung, aber das langt Red Bull nicht."

Nach dem 1:2 in Dortmund und dem 1:3 bei Celtic Glasgow sei es "eine Woche, über die man in Leipzig nachdenken muss, um gewisse Ziele zu erreichen. Diese Ziele erreichen sie nicht, wenn sie so weiterspielen."

Bei weitem nicht so negativ war Rose eingestellt. Ja, die erste Halbzeit sei "holprig" gewesen, sagte er am Sky-Mikro, "aber die zweite war sehr gut. Die letzten beiden Spiele waren schlecht. Aber heute kann ich mit dem Punkt leben, weil meine Mannschaft das gezeigt hat, was ich zwei Tage von ihr eingefordert hab."

Er lieferte auch eine Erklärung, wieso Experten wie Matthäus den Ball etwas flach halten sollten.