Rose unzufrieden nach RB-Zittersieg gegen BVB: "Das nehm' ich auf meine Kappe"

Trainer Marco Rose (47) zeigte sich nach dem Spiel erleichtert, aber unzufrieden. © Picture Point / Gabor Krieg

Trainer Marco Rose (47) vermisst die Souveränität eines Spitzenteams. Bei aller Erleichterung über den wichtigen Sieg konnte sich Rose Kritik an seiner Mannschaft allerdings dennoch nicht verkneifen.

"Es war echt eine harte Nummer, auch gefühlsmäßig. Auf der einen Seite freue ich mich. Auf der anderen Seite bin ich ein Stück weit verärgert über manche Spielphasen, vor allem über die beiden Schlussphasen der jeweiligen Halbzeiten", kommentierte der Leipziger Coach bei Sky nach dem am Ende knappen 3:2 (1:1)-Erfolg im Bundesliga-Topspiel bei der Borussia Dortmund.



Obwohl seine Mannschaft nach dem Platzverweis für BVB-Abwehrchef Mats Hummels (34) bereits in der 15. Minute lange Zeit in Überzahl war, musste sie in der Schlussphase noch bange Minuten überstehen, um die Führung über die Zeit zu retten.

"Hinten raus ist der Sieg glücklich, das muss man ehrlich sagen. Mit einem Mann mehr die Kontrolle über das Spiel zu verlieren, ist nicht gut", bekannte der Trainer.