Vor den so wichtigen letzten zwei Spielen: Saison-Aus für RB-Leipzig-Star!

Leipzig - Ist das bitter! Amadou Haidara (27) hat sich beim Mannschaftstraining am Dienstag eine Innenbandverletzung zugezogen und wird RB Leipzig für den Rest der Saison fehlen.

Ob Kapitän Willi Orban (32) überhaupt noch ein Spiel machen kann in dieser Spielzeit, ist unklar. Der Verteidiger klagt über anhaltende Probleme im linken Oberschenkel. Für Bremen wird es in jedem Fall nicht reichen. Auch für Lukas Klostermann (28) und Ridle Baku (27) könnte es eng werden. Beide trainierten nur individuell.

Interimstrainer Zsolt Löw (46) würde für diese Mammutaufgabe am liebsten auf alle seine Kräfte zurückgreifen wollen. Doch neben Haidara gibt es auch andere Ausfälle zu beklagen.

Dabei sind es genau jetzt die entscheidenden Phasen, um doch noch irgendwie die Qualifikation für die Champions League einzutüten. Die Sachsen müssten dafür noch am SC Freiburg und Borussia Dortmund vorbei, die zwei beziehungsweise einen Zähler vor den Roten Bullen liegen.

Doch es gibt nicht nur schlechte Nachrichten für die Rasenballer. Peter Gulacsi, der am Dienstag seinen 35. Geburtstag feierte, ist nach seiner Gehirnerschütterung wieder voll einsatzfähig und könnte wieder im Kasten stehen. Auch Xaver Schlager (27), den die Sachsen in dieser Spielzeit wohl am meisten vermisst haben dürften, trainierte individuell und könnte wohl gegen die Schwaben noch einmal mithelfen.

David Raum (27) und Kevin Kampl (34) konnten auch nicht die komplette Einheit mitmachen, fehlen gegen Bremen aber sowieso gelbgesperrt.