VAR-Rot und Eigentor: RB Leipzig besiegt tapfere Dortmunder im Topspiel!

Dortmund - Ein richtungsweisender Erfolg! RB Leipzig besiegt ein lange in Unterzahl spielendes Borussia Dortmund mit 3:2 (1:1) und mausert sich so zum Gewinner des Spieltags. Für BVB-Coach Edin Terzić könnte es langsam eng werden.

Wohl die Szene des Spiels: Mats Hummels (l.) foulte Lois Openda ganz knapp vor der Strafraumgrenze und sah Rot. © Bernd Thissen/dpa

Im Topspiel der Bundesliga wollten beide Mannschaften um jeden Preis den Anschluss an die Spitzengruppe halten.



Doch schon nach weniger als einer Viertelstunde wurde diese Mission für den BVB erheblich erschwert: Mats Hummels holte Lois Openda als letzter Mann scheinbar kurz hinter der Strafraumgrenze von den Beinen, Schiedsrichter Sven Jablonski zeigte auf den Elfmeterpunkt.

Aber der minutenlange VAR-Check ergab: Hummels traf seinen Kontrahenten ganz knapp vor der Linie. Und so nahm Jablonski zwar den Elfmeter zurück, hatte jedoch keine andere Wahl, als dem Dortmunder die Rote Karte wegen einer Notbremse zu zeigen. Schon nach 15 Minuten spielten die Schwarz-Gelben in Unterzahl, die Roten Bullen nutzten das aus und entwickelten ein klares Übergewicht in der BVB-Hälfte.

Und es kam noch dicker: Eine Ecke der Leipziger köpfte Ramy Bensebaini (32. Minute) unhaltbar für Gregor Kobel ins eigene Tor. Der Keeper war zwar noch dran, konnte jedoch nicht mehr entscheidend eingreifen.

Der BVB steckte jedoch nicht auf, kam in der Nachspielzeit erstmals gefährlich vors RB-Tor. Die erste Chance konnte Janis Blaswich noch parieren, doch quasi mit dem Pausenpfiff brachte Niklas Süle (45.+6) das Leder doch noch im Leipziger Kasten unter, mit dem Unentschieden ging es in die Kabine.