Nachwuchs-Sorgen bei RB Leipzigs Bubi-Boss Manuel Baum: "Mir wird angst und bange"

Zwar hat RB Leipzig in der Champions League noch vier Partien vor der Brust, ans Weiterkommen glauben aber die wenigsten - bis auf Mario Basler (55).

Von Nico Zeißler

Leipzig - Zwar hat RB Leipzig in der Champions League noch vier Partien vor der Brust, kann also theoretisch noch zwölf Punkte einfahren. Daran glauben viele aber nach den bisherigen vier Pleiten nicht. Einer ist aber vollends überzeugt, dass es die punktlosen Sachsen in die nächste Runde schaffen: Mario Basler (55).

Mario Basler (55) beim "Doppelpass on Tour" in Leipzig. © Silvio Bürger Die Fußballer-Ikone, die den aktuellen Bundesliga-Zweiten "überragend" findet, entgegnete beim "Doppelpass on Tour" in Leipzig auf eine Schätzung, dass wohl acht Punkte zum Weiterkommen in die Playoffs des neuen Königsklassen-Modus reichen: "Das ist doch machbar. Für mich sind sieben Punkte locker drin, vielleicht sogar acht." Basler konkret: "Sturm Graz drei Punkte sicher, Sporting drei Punkte sicher und gegen Inter und Aston Villa kannst du doch zwei Punkte holen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist." Dass RB unter Trainer Marco Rose (48) aktuell "kritisch beäugt" wird, wie Ex-Profi Nils Petersen (35) findet, habe vor allem mit den geballten Pleiten in der Champions League zu tun. Dass man gegen Atletico Madrid, Juventus Turin oder Liverpool verliert, sei "vielleicht auch einkalkuliert". RB Leipzig Bald greift Kaufpflicht: Behält RB Leipzig Leihspieler Artur Vermeeren? Immerhin sieht es national nach dem besten Start in eine Bundesliga-Saison ziemlich gut aus für die Roten Bullen: Platz zwei hinter dem FC Bayern, der allerdings schon fünf Punkte entfernt ist, dazu die beste Defensive aller 18 Teams.

Für Antonio Nusa (19, l.) und El Chadaille Bitshiabu (19, M.) war das 1:3 bei Celtic Glasgow die vierte Niederlage im vierten Champions-League-Spiel. © picture point/Sven Sonntag

Talkten in Leipzig (v.l.): Mario Basler (55), Nils Petersen (35), Moderator Thomas Helmer (59), Manuel Baum und Maik Franz (43). © Silvio Bürger

RB-Nachwuchschef Manuel Baum: "Mir wird angst und bange, was unseren Nachwuchs angeht"

War beim "Doppelpass on Tour" in Leipzig zu Gast: RB-Nachwuchsleiter Manuel Baum (45). © Silvio Bürger Ebenfalls in der Talkrunde zu Gast war Manuel Baum (45). Der Ex-Trainer des FC Augsburg oder Schalke 04 ist seit Sommer 2023 Nachwuchsleiter in Leipzig und beobachtet die Entwicklung der Jugendspieler hierzulande mit Bedenken. Die Sachsen treten mit ihrer U19 in der internationalen Youth League an, wo sie drei ihrer vier Partien verloren. "Da denke ich mir nach den Spielen: Was ist der Grund, dass Liverpool unter Kloppo 44 Jugendspieler in der ersten Mannschaft debütiert haben? Und der Grund ist leider, dass die meistens technisch und im Eins-gegen-eins besser sind", so Baum, der den Abstand zwischen der Leipziger U19 und den Profis als "brutal groß" bezeichnete und mit seinem Team aktuell darüber nachdenkt, "wie wir diese Lücke geschlossen kriegen". RB Leipzig RB Leipzig in Sorge: Wehe, wenn jetzt auch die Bundesliga in Gefahr ist Ihm zufolge habe man in Deutschland grundsätzlich nicht die schlechteren Spieler, vielmehr mangele es an der Ausbildung. "Mir wird angst und bange, was unseren Nachwuchs angeht", sagte der 45-Jährige. Und forderte: "Trainer besser ausbilden und Strukturen besser leben!"

Bilal Damala (17) zeigt sich nach dem 0:3 gegen Juventus Turin in der Youth League enttäuscht. © Picture Point/Gabor Krieg