Nach Champions-League-Desaster: Warum RB Leipzig nun doch noch ein großes Ziel hat

Leipzig - Spätestens das 0:4 bei Eintracht Frankfurt hat deutlich gemacht, dass RB Leipzig die Champions League in dieser Saison nicht verdient hat. Das schwache 0:0 in Bremen hat das Aus nun auch besiegelt. Doch völlig unerwartet hat sich nun ein Ziel aufgetan, für das es sich zu kämpfen lohnt.

Das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag wird RB Leipzigs letzte Chance sein, sich diese Saison noch einmal zu beweisen. © Picture Point / Roger Petzsche

Denn im Mai vergangenen Jahres wurde beschlossen, dass das Conference-League-Finale 2026 in der Red Bull Arena stattfinden wird.

"Wir sind überzeugt, dass wir zusammen mit der Stadt, allen Leipzigerinnen und Leipzigern sowie den beteiligten Partnern Gastgeber eines großartigen Fußballfestes sein werden und uns als weltoffener Fußball-Standort für die beiden Finalisten präsentieren werden", hatte der sächsische Klub damals geschrieben, ohne vermutlich wirklich bewusst daran zu denken, dass man einer dieser Finalisten sein könnte.

Jetzt muss die Vorgabe sein, genau in dieses Finale zu kommen! Dafür müssen die Rasenballer durch einen Punktgewinn am Samstag daheim gegen den VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) auch noch auf Schützenhilfe hoffen, um an Mainz 05 vorbeizuziehen.

Der FSV ist zeitgleich gegen Bayer Leverkusen im Einsatz. Für die Werkself geht es sportlich um nichts mehr, könnte aber möglicherweise ein gebührendes Abschiedsspiel für Xabi Alonso (43) abliefern wollen.

Mit etwas Glück und einer guten Leistung auf dem Feld könnten die Roten Bullen also wenigstens wieder auf Platz sechs rutschen - und somit die Qualifikation für den kleinsten europäischen Wettbewerb, in dem zuletzt der 1. FC Heidenheim vertreten war, sichern.